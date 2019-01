Benachbarte Galaxie auf Crashkurs mit Milchstraße

Bisher hätten Astronomen angenommen, dass die Große Magellansche Wolke entweder die Milchstraße für viele Milliarden Jahre umkreisen oder dank ihrer hohen Eigengeschwindigkeit der Schwerkraft unserer Heimatgalaxie wieder entkommen und ins All entschwinden würde, erläuterte das Forscherteam um Marius Cautun in seiner im Fachblatt „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society“ veröffentlichten Prognose. Die Supercomputer-Simulation sage nun eine Kollision mit der Milchstraße in rund 2,4 Milliarden Jahren voraus.