Hier erklärt Salihamidzic die Strafe für Ribery

Franck Ribery muss nach den heftigen Beleidigungen gegen seine Kritiker nach dem Verzehr eines mit 24 Karat Blattgold überzogenen Ribeye-Steaks eine hohe Geldstrafe zahlen. Das kündigte Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic im Trainingslager in Katar am Sonntag an. Hier sehen Sie sein Statement im Video (siehe oben).