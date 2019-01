Nach Ausraster: „Sehr hohe Geldstrafe“ für Ribery

Nachdem sich Trainer Niko Kovac zunächst ahnungslos gab (den Video-Beitrag dazu gibt‘s hier) gab, sprach Sportdirektor Hasan Salihamidzic kurz darauf Klartext. Er kündigte eine „sehr hohe Geldstrafe“ für Ribery an, weil diesem die Angelegenheit „leider total entgleist“ sei. Kann man wohl so sagen. Weil er sich von vielen (Hass-)Kommentaren unter seinem „Golden-Steak“-Video auf Instagram provoziert gefühlt hatte, holte Ribery via Twitter zum Rundumschlag aus. Er empfahl seinen Hatern: „F...t eure Mütter, dann eure Großmütter und dann euren Stammbaum.“