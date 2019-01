Schnee! Nordtirol versinkt in der weißen Pracht

Vorsicht auf den Bergen

Die Experten des Lawinenwarndiensts stuften die Lawinengefahr am Samstagvormittag noch in weiten Teilen Nordtirols mit 3 (erhebliche Gefahr) ein, für den Nachmittag wurde sie jedoch in den Ötztaler, Stubaier und Zillertaler Alpen sowie in den Tauern mit „groß“ (Stufe 4) bewertet. Von einer Sperre wegen Lawinengefahr verschont blieb die Arlbergstrecke der ÖBB. Allerdings kam ein ICE am Samstag Vormittag zwischen Saalfelden und Hochfilzen aufgrund des Schnees nicht mehr weiter.