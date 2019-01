Sechster Heimsieg in Serie für Pöltl und „Spurs“

Mit einem souveränen 108:88 gegen die Memphis Grizzlies haben die San Antonio Spurs am Samstag (Ortszeit) den sechsten Heimsieg in Serie in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Jakob Pöltl steuerte elf Punkte, sechs Rebounds, zwei Assists und einen blockierten Wurf bei. Der 23-jährige Center aus Wien war 17:02 Minuten im Einsatz.