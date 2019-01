Pkw blieb im Schnee stecken - von Zug gerammt

Glück im Unglück hatte ein Autolenker am Samstagnachmittag im oberösterreichischen Bezirk Gmunden. Der 55-Jährige war mit seinem Pkw wegen Schneerillen auf dem Bahnübergang Weißenbach in Bad Goisern stecken geblieben. Der Lenker und ein Zeuge konnten sich gerade noch in Sicherheit bringen und blieben unverletzt, bevor ein Zug den Pkw erfasste und rund 50 Meter mit sich schob. Der Lokführer und die etwa 50 Passagiere blieben laut Polizei ebenfalls unverletzt, die Feuerwehr musste das Fahrzeug bergen.