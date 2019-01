Vier Verletzte nach Frontal-Kollision

Ein Deutscher (45) war am Samstag gegen 12 Uhr auf der Fernpass-Bundesstraße bei Reutte unterwegs. Plötzlich kam er nach einem Bremsvorgang auf der schneebedeckten Straße ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte in der Folge frontal mit dem Pkw eines anderen Deutschen (42). Dabei wurden seine Frau (42) und eines der beiden Kinder (12 und 8), die im Auto waren, erheblich verletzt. Auch zwei andere Personen (79 und 77), die im andern Wagen saßen, erlitten Verletzungen und wurden in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.