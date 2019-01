SIEG! Marcel Hirscher überwindet die „Mini-Krise“

Direkt unheimlich, wie gefasst und nüchtern Hirscher im Zielraum seinen Sieg am Fuße des Sljeme, des Hausbergs von Zagreb, aufnahm. „Die Selbstverständlichkeit fehlt mir etwas, ich kann sicher schneller Ski fahren“, so der rot-weiß-rote Ski-Superstar. „Vielleicht sieht man das im Fernsehen eh nicht. Es war nicht so solide und souverän, nicht ganz so in der Mitte. Ich bin froh, dass der Tag heute so rübergekommen ist.“ Und als Nachsatz mit Blick auf die von hinten drängende Konkurrenz auch aus dem ÖSV-Lager: „Die Luft wird dünner, ich bin mit vollem Risiko reingegangen…“