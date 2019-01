Der Kanzler mitten im Schnee-Chaos

Eigentlich hätte ab 19 Uhr im Kongresshaus von St. Johann der 1. Salzburger Gemeindedialog stattfinden sollen – der inoffizielle Wahlkampfauftakt vor den Gemeindewahlen am 10. März. 300 Funktionäre und Kandidaten waren angemeldet. Der Kanzler wäre von seinem Urlaubsdomizil in die Bezirksstadt gekommen. Dann sagte jedoch ÖVP-Parteigeschäftsführer Wolfgang Mayer die Veranstaltung um Punkt 17 Uhr per SMS ab. Die meisten Teilnehmer würden in ihren Gemeinden gebraucht. Per Video-Botschaft meldete sich Kurz dann noch selbst bei den ÖVP-Funktionären.