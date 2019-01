Top-Ten-Plätze für Österreich-Zweier in Altenberg

Für Österreichs Bob-Piloten hat es am Samstag beim Zweier-Weltcup in Altenberg zu zwei Top-Ten-Platzierungen gereicht. Im Damen-Bewerb wurden Katrin Beierl/Jennifer Onasanya Neunte, bei den Herren landeten Markus Treichl/Sebastian Mitterer an der achten Stelle. Ihr von einer Muskelverletzung gehandicapter Landsmann Benjamin Maier fuhr gemeinsam mit Kilian Walch auf Rang 18.