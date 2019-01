So unfassbar stark wird der neue Mercedes-AMG A 45

Wer es heftig, aber nicht ganz so heftig mag, für den hat Mercedes die Standard-Version des AMG A 45, also ohne das S in der Bezeichnung. Da stehen auch schon mächtige 387 PS im Versicherungsrechner und wohl auch im Datenblatt des Herstellers, also 7 PS mehr als zuletzt. Vom Vorgänger gab es ja bekanntlich keine S-Version.