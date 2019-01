Frau von Badner Bahn erfasst - schwer verletzt

Folgenschwere Unachtsamkeit am Samstag in Wien: Eine Fußgängerin ist in Meidling von der Badner Bahn erfasst und laut Polizei schwer verletzt worden. Die Frau wollte die Bahngleise überqueren und übersah dabei die in Anfahrt befindliche Badner Bahn, wie ein Sprecher der Wiener Lokalbahnen schilderte.