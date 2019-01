Christbaum ging in Wohnung in Flammen auf

Vermutlich durch einen an einem Christbaum in einer Wohnung in Innsbruck verwendeten Sternspritzer geriet am Samstag um 8.15 Uhr der Baum in Brand. Durch die Hitze zerbarst eine Glasscheibe und wurde die Wohnungseinrichtung beschädigt. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Wohnungsinhaberin (33) erlitt bei dem Brand leichte Verbrennungen im Bereich des Kopfes. Die Frau und ihre beinahe zweijährige Tochter wurden zur Versorgung und weiteren gesundheitlichen Abklärung in die Klinik eingeliefert.