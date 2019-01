Poss baut auf „Ketchupflaschen-Effekt“

Ein Blick auf die Statistik zeigt: Der Motor der Bullen-Torfabrik stottert exakt seit dem Aufstieg ins CHL-Semifinale am 11. Dezember. Während die Poss-Crew davor in 26 Ligaspielen aus 959 Torschüssen 113 Treffer machte (Treffsicherheit: 11,8 Prozent), fand der Puck in den acht Partien danach (von denen sieben verloren wurden) bei 291 Versuchen nur 20 mal seinen Weg ins Tor (Treffsicherheit. 6,8 Prozent). Heißt: Die Bullen schossen in den letzten acht Spielen im Durchschnitt 36,4 mal auf das gegnerische Tor, in den 26 Liga-Duellen zuvor war der Schnitt mit 36,9 Schüssen nur unwesentlich höher. Heißt auch: Sie lahmen vor dem Tor.