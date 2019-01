„Skilaufen für die Jugend mehr fördern!“

Naturfreunde-Geschäftsführer Klaus Bayer präzisiert: „Die Gemeinde zahlt 10.000 Euro, damit alle bis 14 auf dem Dreiländereck und in Feistritz/Gail gratis Ski fahren können.“ Das Echo sei enorm: „Zuletzt nahmen 77 Kinder an unserem Skikurs teil.“ In Bad Kleinkirchheim und Reichenau sind die Karten verbilligt - und auf der Gerlitzen wird eine 20-Stunden-Karte angeboten, die sogar übertragbar ist.