Schneemassen und Wind erschwerten Löscharbeiten

Kein einfacher Einsatz für die Feuerwehr in Eugendorf. Sie sollten am Samstag ein Hackschnitzellager, in dem ein Brand ausgebrochen war, löschen. Wegen des Wetters gelangten die Freiwilligen allerdings nicht zu einem nahen Weiher. Sie mussten eine ein Kilometer lange Leitung legen, um genügend Wasser zum Löschen zu bekommen. Auch der Wind machte Probleme.