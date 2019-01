Erst 14 Monate jung und schon echte Fahrkünstlerin

Sie ist mittlerweile in der Lage, in einer geraden Linie zu fahren, Kreise zu drehen und sich auf dem Brett sogar niederzuhocken, wie in einem Video zu sehen ist. Frau Wang beschreibt ihre Tochter als neugierig, kontaktfreudig und furchtlos. Die Hausfrau und frühere Verkäuferin sagte, das Mädchen habe schon von klein auf ein gutes Gefühl für die Balance gehabt.