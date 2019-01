Wie der Escape Room zur Todesfalle werden konnte

Es sollte eine fröhliche Geburtstagsfeier unter Teenagern sein, sie endete tödlich: Bei einem sogenannten Escape-Game sind in Polen fünf Mädchen ums Leben gekommen. Die Jugendlichen im Alter von 15 Jahren waren in einem Raum eingeschlossen und konnten sich nicht rechtzeitig retten, als in dem Gebäude in Koszalin im Norden des Landes ein Feuer ausbrach. Am Tag nach der schockierenden Tragödie wurden nun erste Details zur möglichen Ursache bekannt. Als Brandquelle kommen den Behörden zufolge Gasheizer infrage. Bei einer ersten Begehung des Unglücksgebäudes habe die Feuerwehr zahlreiche Mängel festgestellt, hieß es am Samstag.