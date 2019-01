Sie folgen dem Stern und brechen Rekorde

8.30 Uhr. Jugendzentrum Matrei. Kronen, überall Kronen und bunte Mäntel. Der königliche Kleiderschrank ist riesig in der Wipptaler Pfarre. Eine Notwendigkeit. Denn hier wimmelt es nur so von Sternsingern. Mehr als 160 Mädchen, Buben und erwachsene Begleiter rücken in der knapp 1000-Seelen-Gemeinde aus, um den Segen Gottes und die Botschaft von der Geburt Jesu in alle Häuser zu tragen. Und mit alle ist hier wirklich jedes Haus gemeint. „Wir versuchen es bis zu dreimal, wenn jemand gerade nicht daheim ist“, beschreibt Thomas Diregger die Vorgabe.