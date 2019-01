Wenn Wrabetz festspielt

Sabine Haag wiederum hat den Rauswurf schon hinter sich: Der damalige Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) verlängerte im Herbst 2017 den Vertrag der Direktorin, die seit 2009 im Amt ist, einfach nicht mehr. Haag darf nur mehr bleiben, bis in der zweiten Jahreshälfte 2019 ihr Nachfolger Eike Schmidt von den Uffizien in Florenz an die Donau wechseln kann.