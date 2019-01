Acht Fragen rund um das Schneechaos im Bundesland

Mehr als 1000 Feuerwehrleute waren in der Nacht und am Sonntag im „Schnee-Einsatz“. Wussten Sie, dass das Rausziehen von in den Graben gerutschten Autos nicht gratis ist? Die weiße Pracht wirft noch viel mehr Fragen auf, denn rasch ist man mit meinem Fuß im Kriminal. Die „Krone“ gibt acht wichtige Antworten.