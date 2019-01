Stadlober erkrankt - Ausstieg aus Tour de Ski

Langläuferin Teresa Stadlober kann die Tour de Ski wegen einer Erkrankung nicht beenden. Vor der 23-Jährigen mussten bereits ihre Landsleute Luis Stadlober und Max Hauke wegen Halsschmerzen ihre Starts zurückziehen. Teresa Stadlober wird laut Angaben des Österreichischen Skiverbands nicht nur in Val di Fiemme, sondern auch in Dresden und Otepää fehlen und erst in Ulricehamn (SWE) wieder antreten.