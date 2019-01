Snow-Queen Shiffrin fährt souverän zum Zagreb-Sieg

Ergebnisse. Damen-Slalom in Zagreb

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:01,09 Min. 59,70 1:01,39

2. Petra Vlhova (SVK) 2:02,34 +01,25 1:01,04 1:01,30

3. Wendy Holdener (SUI) 2:02,84 +01,75 1:00,85 1:01,99

4. Frida Hansdotter (SWE) 2:04,06 +02,97 1:02,06 1:02,00

5. Christina Geiger (GER) 2:04,60 +03,51 1:02,83 1:01,77

6. Anna Swenn-Larsson (SWE) 2:04,74 +03,65 1:01,79 1:02,95

7. Michelle Gisin (SUI) 2:05,11 +04,02 1:02,74 1:02,37

8. Bernadette Schild (AUT) 2:05,38 +04,29 1:03,06 1:02,32

9. Chiara Costazza (ITA) 2:05,51 +04,42 1:02,73 1:02,78

10. Katharina Truppe (AUT) 2:05,68 +04,59 1:02,75 1:02,93

11. Erin Mielzynski (CAN) 2:05,78 +04,69 1:02,07 1:03,71

12. Franziska Gritsch (AUT) 2:06,31 +05,22 1:03,36 1:02,95

13. Chiara Mair (AUT) 2:06,38 +05,29 1:03,12 1:03,26

14. Irene Curtoni (ITA) 2:06,49 +05,40 1:02,97 1:03,52

15. Laurence St-Germain (CAN) 2:06,95 +05,86 1:03,69 1:03,26

16. Sara Hector (SWE) 2:07,40 +06,31 1:03,95 1:03,45

17. Lara Della Mea (ITA) 2:07,56 +06,47 1:04,04 1:03,52

18. Elena Stoffel (SUI) 2:07,68 +06,59 1:03,84 1:03,84

19. Kristin Lysdahl (NOR) 2:07,76 +06,67 1:03,92 1:03,84

20. Nella Korpio (FIN) 2:08,20 +07,11 1:04,10 1:04,10

21. Magdalena Fjällström (SWE) 2:08,33 +07,24 1:04,02 1:04,31

22. Stephanie Brunner (AUT) 2:08,35 +07,26 1:04,18 1:04,17

23. Michaela Dygruber (AUT) 2:08,87 +07,78 1:04,02 1:04,85

24. Kristine Gjelsten Haugen (NOR) 2:09,09 +08,00 1:04,48 1:04,61

25. Marlene Schmotz (GER) 2:09,36 +08,27 1:03,84 1:05,52