Mit diesen Tipps werden Sie zum Hobbykoch

Nicht jeder teilt die Leidenschaft fürs Kochen. Viele können sie nicht mal nachvollziehen. Viel Arbeit und Zeit für etwas, das sich dank Mikrowelle und Backofen selbst in wenigen Minuten zubereitet. Falls Sie auch so denken, haben Sie nicht ganz unrecht. Doch es hat sich einiges am Markt getan. Kein Vergleich mehr zu dem Bild, das wir von unserer Mutter oder Oma am Herd haben. Unzählige Geräte und Gadgets ersparen uns Aufwand und Zeit - mit einem Ergebnis, das selbst den eingeschworensten Packerlaufwärmer sprachlos macht. Welche Produkte das sind, erfahren Sie hier.