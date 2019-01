Amt für IT-Sicherheit wusste seit Wochen Bescheid

Nächster Aufreger im Fall des massiven Diebstahls persönlicher Daten von deutschen Politikern und Prominenten: So hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bereits seit Wochen Kenntnis von den Vorgängen gehabt, wie jetzt bekannt wurde. Doch nicht einmal das Bundeskriminalamt (BKA) wurde informiert, wie aus einem BKA-Schreiben hervorgeht. Auch der BSI-Präsident gab am Freitag zu: „Wir haben schon im Dezember mit Betroffenen gesprochen.“ Ein Datenschutzexperte kritistert nun genau diese Informationspolitik der deutschen Behörden.