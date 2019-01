Die Steiermark hat bald „dreieinhalb“ Hubschrauber

Gerade der C 14, der in Niederöblarn stationiert ist, profitierte 2018 von der Ausweitung der Flugstunden. Da es gerade gegen 21 Uhr oftmals zu einer Einsatzspitze kam, wurde die Flugzeit auf 22 Uhr erweitert. Und: Dank des C 99, der in den Wintermonaten ebenfalls in Niederöblarn stationiert ist, konnten auch parallele Einsätze abgearbeitet werden. Hinter vorgehaltener Hand wird längst bestätigt, dass der C 99 auch erhalten bleibt, wenn der dritte fixe Hubschrauber im obersteirischen Knittelfeld abheben wird.