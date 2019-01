Mafia-Mord in Wien: Zeuge kommt gegen Kaution frei

Jener Mann (29), der am 21. Dezember an der Mafia-Fehde mit einem Toten und einem Schwerverletzten in der Wiener Innenstadt beteiligt gewesen sein soll und am Christtag in Untersuchungshaft genommen worden war, darf die Justizanstalt Josefstadt schon bald wieder verlassen. Die dafür notwendige Kaution in der Höhe von 20.000 Euro wurde bereits hinterlegt. Sobald die Justiz die Herkunft des Geldes überprüft hat, öffnen sich für Stefan V., der zunächst als Zeuge gegolten hatte, die Gefängnistüren.