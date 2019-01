Thunfisch wechselt für 2,7 Millionen € Besitzer

In Japan hat bei der traditionellen Neujahrs-Auktion am Fischmarkt von Tokio ein Thunfisch für umgerechnet rund 2,7 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Ersteigert hat das 278 Kilogramm schwere Tier Kiyoshi Kimura, der Chef der japanischen Sushi-Kette Sushi Zanmai. „Der Preis war höher als eigentlich gedacht, aber ich hoffe, dass unsere Kunden diesen exzellenten Thunfisch essen werden“, sagte Kimura am Freitag.