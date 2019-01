Schneechaos: Orte abgeschnitten, Heer alarmiert

Tauernautobahn in Salzburg am Sonntag gesperrt

Am Freitagnachmittag musste die Salzburger Tauernautobahn (A10) vorrübergehend wegen einer kontrollierten Lawinensprengung gesperrt werden. Um einen Lawinenabgang auf die A10 vorzubeugen, wird die Asfinag am Sonntagvormittag erneut bei Flachau im Pongau eine kontrollierte Sprengung durchführen. Die Autobahn wird deshalb am Sonntag von 8.30 Uhr bis etwa 9.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt, teilte die Autobahnbetreibergesellschaft am späten Samstagnachmittag mit.