CL-Ausschluss? ManCity droht „ernstes Problem“

Kommission ermittelt

So berichtet es jedenfalls der „Daily Telegraph“. Und der Artikel beeindruckt auch Yves Laterne, Chef-Ermittler des UEFA-Gremiums „Financial Control Body“. „Wenn stimmt, was geschrieben wird, könnte es ein ernstes Problem geben“, so Laterne. UEFA-Präsident ließ sich zwar auf keine inhaltlichen Statements ein, bestätigte aber: „Wir haben eine unabhängige Kommission eingesetzt, die daran arbeitet.“