Kobayashi: „Weiß nicht, was mich aufhalten soll“

Ryoyu Kobayashi springt bei der Tournee in einer anderen Liga. Der Japaner feierte gestern in Innsbruck vor Stefan Kraft und dem Norweger Andreas Stjernen den dritten Tagessieg in Folge. Der Kamikaze-Flieger greift beim Finale in Bischofshofen den Grand Slam im Skispringen an: „Ich will dort weite Sprünge zeigen.“