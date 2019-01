Lawinen-Gefahr! Schwarz hat „Hunger auf viel mehr“

Höchste Lawinen-Gefahr! Nach den enormen Schneefällen nicht nur in den österreichischen Bergen, sondern am Sonntag auch auf dem Bärenberg in der Nähe von Zagreb: Denn dort vermuten die Prognosen, dass der Premieren-Sieg von Marco Schwarz am Neujahrstag in Oslo ein gewaltige „Lawine“ auslösen könnte.