Sekunden-Krimi: Coban vermieste SAK die Revanche

Das Spitzenspiel am letzten „Stier“-Vorrundentag stand gleich am Anfang - und es erfüllte in puncto Spannung die Erwartungen. Trotz des von Puch-Torjäger Coban acht Sekunden vor Schluss fixierten 2:2, der dem SAK die Revanche für die Halbfinalniederlage 2018 vermieste. Dafür sicherte sich Blau-Gelb den Gruppensieg vor den Tennengauern.