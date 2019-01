Naldos Ehefrau poltert auf Instagram gegen Schalke

Langsam aber sicher scheint es zur Gewohnheit zu werden, dass sich Spielerfrauen auf Instagram beschweren. Nach den Eklats um Lisa Müller und Wahiba Ribery gliederte sich Carla Naldo in diese virtuelle Gruppe ein. Sie versteht nicht, warum ihr Mann, der Publkumsliebling von Gelsenkirchen, in der Herbstsaison kaum bei Schalke eingesetzt wurde. „Letzte Saison der beste Spieler gewesen, nach 4 Spielen ist Naldo alt, langsam und nicht mehr wichtig???? Ich kann die Welt nicht mehr verstehen“, schrieb sie in einer Instagram-Story.