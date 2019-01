Paukenschlag! Djokovic im Doha-Halbfinale out

Djokovic hatte im Tiebreak des zweiten Satzes den Sieg am Schläger, Bautista drehte die Partie aber und feierte seinen zweiten Sieg gegen den vorjährigen Wimbledon- und US-Open-Gewinner in neun Duellen. In der vergangenen Woche hatte „Europas Sportler des Jahres“ das Exhibition-Turnier in Abu Dhabi gewonnen, bei dem der Niederösterreicher Dominic Thiem sieglos geblieben war. Bautistas Finalgegner wurde zwischen Marco Cecchinato (ITA-4) und Tomas Berdych (CZE) ermittelt.