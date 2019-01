Der chinesische Investor Wang sollte nun reden

Generell wolle man künftig aber investieren und sei gesprächsbereit: „Da es von beiden Seiten Versäumnisse und auch Missverständnisse gab – Herr Wang dachte, dass er auch die Grundstücke miterworben hat – möchte ich zu einem Treffen einladen, das in den nächsten zwei Wochen in Salzburg oder Peking stattfindet und bei dem alle Betroffenen teilnehmen, wie auch das Land und die Grundeigentümer“, so Koch.