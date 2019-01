Keine Rede vom Chinesen

Weiße Pracht „Auch wir haben in Gaißau die ersten Schwünge gemacht, und jedes Jahr dem Saisonstart entgegengefiebert. Damals hatte diesen allerdings noch einzig und alleine Frau Holle in der Hand“, können sich die Salzburger Künstlerinnen Hanna und Julia Rohn den kleinen Seitenhieb auf den chinesischen Investor nicht verkneifen. Aber um Zhonghui Wang, der das kleine Familienskigebiet im Tennengau seit 2016 am Bandl hält, geht’s den Schwestern ohnehin nicht. Vielmehr dreht sich ihre Ausstellung „White out“ im Gemeindeamt Krispl um das Phänomen Naturschnee.