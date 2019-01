Volksfeststimmung beim Schladming der Damen

Allen voran Bernadette Schild, die 2018 Laufbestzeit im ersten Durchgang fuhr, dann mit Rang zwei glücklich war. „Es war ein ganz besonderes Rennen, das macht die Vorfreude so groß. Ich freue mich schon, wenn ich aus dem Starthaus blicke und all die Menschen sehe“, sagte die 29-Jährige. Die gute Chancen hat, in Flachau in die Fußstapfen ihrer Schwester treten zu können: Bei bisher acht Nachtrennen feierte Marlies Raich 2010 (damals noch als Schild) den einzigen Sieg für Österreich. Dreimal triumphierte Mikaela Shiffrin, zweimal Frida Hansdotter und je einmal wurde Maria Höfl-Riesch und Veronika Velez-Zuzuolva zur „Snow Space Princess“ gekürt. Es wäre also Zeit für eine neue, „reiche Prinzessin“: Es wartet mit knapp 70.000 Euro der höchste Siegerscheck des Winters!