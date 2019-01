Kokain-Skandal um Nationalspieler in England!

Der englische Fußballverband (FA) sucht laut Berichten in britischen Medien nach Zeugen, die beobachtet haben, wie ein englischer Nationalspieler in einem Nacht-Club Drogen genommen hat. Die Boulevardzeitung „The Sun“ hatte am Freitag berichtet, der bisher nicht identifizierte England-Profi habe bei einem Weihnachtstreffen seines Vereins auf der Toilette Kokain zu sich genommen.