Polnischer Lkw-Lenker fuhr 25 Stunden fast nonstop

Am Freitag um 11.20 Uhr wurde bei der Kontrollstelle Nauders ein Sattelkraftfahrzeug kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 49-jährige polnische Lenker zwei Fahrerkarten verwendete, um die vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht einhalten zu müssen. Bei der Auswertung der beiden Karten kam ans Tageslicht, dass der Mann unter anderem in einem Zeitraum von 25 Stunden nur eine Ruhezeit von etwa 1,5 Stunden eingelegt hatte. Es wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben. Anzeigen an die BH Landeck und an die Staatsanwaltschaft Innsbruck folgen.