Rehrl in Otepää mit „Leih-Skiern“ vorerst voran!

Mit von einer anderen Mannschaft geliehenen Sprungskiern hat Franz-Josef Rehrl am Freitag beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Otepää den Provisorischen Wertungsdurchgang für sich entschieden. Wie fünf seiner ÖSV-Teamkollegen waren die „Latten“ des Steirers nicht rechtzeitig in Estland angekommen, nur Paul Gerstgraser konnte auf seine eigenen Skier zurückgreifen.