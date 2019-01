Er ist seit zehn Jahren Herr über 200.000 Bücher

Wenig überraschend also, dass er täglich eines der 68.000 Bücher, die in den Regalen seiner Bibliothek stehen, in Händen hält – „leider nicht während der Arbeitszeit“. Zu den Büchern kommen CDs, DVDs und digitale Medien – insgesamt 200.000 Werke. Ein Drittel ist ständig entliehen.