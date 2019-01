Heiraten liegt in Tirol wieder voll im Trend

Klassische weiße Brautkleider weiter am beliebtesten

„Das steigende Heiratsalter spiegelt sich auch in der Mode wider. Insgesamt am beliebtesten sind aber immer noch die klassisch weißen Brautkleider und dunkle Anzüge“, so Rosalia Böss von Gala Shows & Models. Bei der Hochzeitsmesse wird die Agentur alle Kleidungstrends dreimal täglich bei einer Modenschau zeigen: „Da werden wir z. B. Hochzeitsdirndl vorstellen, die sind besonders in Tirol sehr gefragt. Auch recht rustikal, in Lederhose, wird immer öfter geheiratet.“