Achtjähriger setzte beim Räuchern Bett in Brand

Beim Räuchern seines Elternhauses hat am Freitag ein achtjähriger Bub in Moosburg sein Bett in Brand gesetzt. Seine Mutter hatte ihm erlaubt, gemäß einem alten Brauch die Räume des Hauses mit Weihrauch zu begehen - dabei stellte der Bub die Glasschale mit der heißen Kohle auf sein Bett im ersten Stock und vergaß darauf.