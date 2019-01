Fahrzeug nach Crash auf Gehsteig geschleudert

Gegen ein Uhr in der Früh war ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit einem Taxi, laut eigenen Angaben mit überhöhter Fahrgeschwindigkeit, auf der schneebedeckten Fahrbahn der Franz Josef-Straße in Fahrtrichtung Hauptplatz unterwegs. Zur gleichen Zeit bog ein 20-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Liezen von der Rosegger-Straße nach links in die Franz Josef-Straße ein. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die Wucht des Anpralles wurde der Pkw des 20-Jährigen auf den Gehsteig geschleudert. Das Taxifahrzeug kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.