Hickhack um Krebstherapie

Die Verwunderung über die „Wien zuerst“-Mentalität ist in Niederösterreich groß. Zwar wolle man in der Bundeshauptstadt nicht „die Rollläden herunterlassen“, so Hacker. Dennoch will er prüfen lassen, ob man sich in der Gesundheitspolitik noch in dem Rahmen bewegt, der zwischen Bund und Ländern vereinbart wurde. „Ich lese aus den Kontrollberichten, dass wir teilweise sehr drüber sind“, sagt der Stadtrat in Richtung teurer Krebstherapien. Auf die Frage, ob diese in Wien für Niederösterreicher nicht mehr möglich sein werden, antwortet Hacker: „Möglicherweise.“