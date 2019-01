Dieselskandal: Immer mehr VW-Klagen aus Österreich

„Rund 1000 Landsleute haben sich alleine bei uns bei der Musterfeststellungsklage in Deutschland gegen VW angehängt“, berichtet Peter Kolba vom Verbraucherschutzverein (VSV) im Gespräch mit der „Krone“ - unabhängig davon haben es ihnen weitere Tausende Landsleute gleichgemacht. Diese wollen bei einem Prozess in Deutschland als Teil von bis dato eingegangen 370.000 solcher Musterfeststellungsklagen in Deutschland ihr Geld retour.