Grazer Forum Stadtpark bleibt aufmüpfig

Es war eine Zeit des künstlerischen Stillstandes, in der die Gründung des Forum Stadtpark zum Aufreger schlechthin wurde. Eine Gruppe junger Maler um Othmar Carli, Günter Waldorf und Gustav Zankl war auf der Suche nach Atelier- und Ausstellungsräumen und wurde auf das verfallene, nur noch als Abstellraum genutzte, ehemalige Stadtpark-Café aufmerksam. Ihr diesbezügliches Ansuchen wurde von der Stadt Graz mit einem Abbruch-Bescheid beantwortet. Da waren aber bereits viele Künstlerfreunde und auch Journalisten auf den Zug aufgesprungen und begannen sich für den Standort zu engagieren. In Benefizveranstaltungen und Straßenaktionen wurde Geld zum Umbau gesammelt. Und aufgrund der damaligen Aufbruchstimmung war die Summe bald beisammen. Am 15. Jänner 1959 wurde im Hotel Erzherzog Johann also von Künstlern der verschiedensten Richtungen der Verein Forum Stadtpark gegründet. Und schließlich gab auch die Stadt nach.