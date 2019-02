Plastik ade: Grüner leben und dabei Geld sparen!

Minimalismus und Zero Waste, so lauten die Schlagwörter der Stunde. Glaubt man neuen Statistiken, ist es fünf Minuten vor 12. Auch in der österreichischen Bundesregierung wird den Themen Umweltschutz, Plastik & Co. wieder vermehrt Aufmerksamkeit gewidmet. „Der Kampf gegen die Plastikplage ist eine der größten Aufgaben, die wir derzeit haben", so etwa Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus nach der Einigung über eine Reduktion von Einwegplastik im Dezember 2018.



So sollen bestimmte Produkte mit einem gewissen Kunststoffgehalt zum einmaligen Gebrauch gekennzeichnet und es muss auf negative Umweltauswirkungen hingewiesen werden. Außerdem soll die Sammelquote von 77 Prozent und bis 2029 von 90 Prozent erreicht werden.