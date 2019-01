Hirscher packt Schaufel aus

Helle Aufregung herrschte am Freitag am Petersbründllift in St. Michael im Lungau. Ski-Superstar Marcel Hirscher und sein Team hatten sich zum Training eingefunden, um den idealen Schwung für den Weltcup-Slalom am Sonntag im kroatischen Zagreb zu finden. Dabei glänzte der 29-Jährige Salzburger mit bislang unbekannten Fähigkeiten.